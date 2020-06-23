Бабин Яр у Києві. Фото: kolomyia.today

https://racurs.ua/ua/n140146-memorialnyy-kompleks-babyn-yar-vidkryut-u-2021-roci-tkachenko-video.html

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Державний меморіальний комплекс «Бабин Яр» введуть у дію у наступному році.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прогнозує, що комплекс запрацює вже в 2021 році. Про це урядовець заявив в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

Ви знаєте про існування державного проекту Бабин Яр, який нині завершується, і в наступному році під час річниці Бабиного Яру буде введений у дію, — зазначив міністр.

Водночас художній керівник центру «Бабин Яр» Ілля Хржановський заявив, що концепт музею поки що не готовий. При цьому кінорежисер переконує, що новий меморіал Голокосту буде найбільшим, який існує у всьому світі.

Як відомо, представники української культурної та наукової спільноти закликали президента Володимира Зеленського, голову уряду Дениса Шмигаля та столичного міського голову Віталія Кличка взяти повну державну відповідальність за створення Національного меморіального комплексу в Бабиному Яру.

Нагадаємо, восени минулого року для подружжя Зеленських «зачистили» меморіал жертв Голодомору від лампадок і квітів, які раніше принесли туди кияни.