Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр». Фото: kolomyia.today

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Государственный мемориальный комплекс «Бабий Яр» введут в действие в следующем году.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прогнозирует, что комплекс заработает уже в 2021 году. Об этом чиновник заявил в эфире «Свободы слова» на ICTV.

Вы знаете о существовании государственного проекта Бабий Яр, который сейчас завершается, и в следующем году во время годовщины Бабьего Яра будет введен в действие, — отметил министр.

В то же время художественный руководитель центра «Бабий Яр» Илья Хржановский заявил, что концепт музея пока не готов. При этом кинорежиссер убеждает, что новый мемориал Холокоста будет самым большим, который существует во всем мире.

Как известно, представители украинской культурной и научной общественности призвали президента Владимира Зеленского, главу правительства Дениса Шмыгаля и столичного городского голову Виталия Кличко взять полную государственную ответственность за создание Национального мемориального комплекса в Бабьем Яру.

Напомним, осенью прошлого года для супругов Зеленских «зачистили» мемориал жертв Голодомора от лампадок и цветов, которые ранее принесли туда киевляне.