Как в начале войны: НБУ ухудшил экономический макропрогноз

https://racurs.ua/n140144-kak-v-nachale-voyny-nbu-uhudshil-ekonomicheskiy-makroprognoz.html

Ракурс

Падение экономики Украины составит более 5%, а уменьшение инвестиций будет идентичным тому, что наблюдалось в 2014—2015 годах — во время активной фазы боевых действий на Донбассе.

Об ухудшении макропрогноза сообщил Национальный банк в «Инфляционном отчете за апрель 2020 года». Во втором квартале года регулятор ожидает усиление падения реального ВВП — в основном из-за действия карантинных мероприятий.

Одна из основных причин падения ВВП — уменьшение инвестиций (на 21,4% в годовом измерении). Похожие темпы падения инвестиций наблюдались во время кризиса 2014−2015 годов.

Положительные деловые ожидания украинского бизнеса не оправдались, в том числе из-за коронакризиса. В январе-марте впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток в сумме 4,9 млрд грн. Доля убыточных предприятий выросла до 41% (27% за тот же период 2019 года).

Соответственно резко уменьшились инвестиции, поскольку 65% капвложений финансируются за счет собственных средств предприятий. Другая причина падения инвестиций: введение карантина и неопределенность законодательства по поводу открытия рынка земли и зеленой энергетики.

Рост потребительских расходов домохозяйств замедлился, поскольку граждане меньше средств тратили на товары не первой необходимости. Кроме того, карантин закрыл большинство непродуктовых магазинов и рынков.

В конце апреля НБУ прогнозировал, что в результате карантина украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.

В 2020 году инфляция останется в целевом диапазоне 5% +/- 1% и умеренно ускорится в последующие месяцы. К концу 2020 году она составит 6%.

В июне в Кабмине прогнозировали, что экономика Украины в третьем квартале этого года может начать восстановление после значительного падения ВВП, которое ожидается по результатам второго квартала.