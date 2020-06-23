Як на початку війни: НБУ погіршив економічний макропрогноз

https://racurs.ua/ua/n140144-yak-na-pochatku-viyny-nbu-pogirshyv-ekonomichnyy-makroprognoz.html

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Падіння економіки України становитиме понад 5%, а зменшення інвестицій буде ідентичним тому, що спостерігалося в 2014—2015 роках — під час активної фази бойових дій на Донбасі.

Про погіршення макропрогнозу сьогодні повідомив Національний банк в «Інфляційному звіті за квітень 2020 року». У другому кварталі року регулятор очікує поглиблення падіння реального ВВП — здебільшого через дію карантинних заходів.

Одна з основних причин падіння ВВП — зменшення інвестицій (на 21,4% в річному вимірі). Подібні темпи падіння інвестицій спостерігалися під час кризи 2014−2015 років.

Позитивні ділові очікування українського бізнесу не виправдалися, у тому числі через коронакризу. У січні-березні вперше з 2016 року великі та середні підприємства сформували чистий збиток у сумі 4,9 млрд грн. Частка збиткових підприємств зросла до 41% (27% у цей же період 2019 року).

Відповідно різко зменшилися інвестиції, оскільки 65% капвкладень фінансуються за рахунок власних коштів підприємств. Інша причина падіння інвестицій: запровадження карантину і невизначеність законодавства щодо відкриття ринку землі та зеленої енергетики.

Зростання споживчих витрат домогосподарств сповільнилося, оскільки громадяни менше коштів витрачали на товари не першої необхідності. Крім того, карантин закрив більшість непродуктових магазинів та ринків.

Наприкінці квітня НБУ прогнозував, що внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки.

У 2020 році інфляція залишиться у цільовому діапазоні 5% +/- 1% і помірно прискориться у подальші місяці. На кінець 2020 року вона становитиме 6%.

Натомість у червні в Кабміні прогнозували, що економіка України в третьому кварталі цього року може розпочати відновлення після значного падіння ВВП, яке очікується за результатами другого кварталу.