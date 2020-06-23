Сергій Стерненко. Фото: Думська

https://racurs.ua/ua/n140143-sprava-sternenka-sud-skasuvav-pidozru-odnomu-z-napadnykiv-na-aktyvista.html

Ракурс

Печерський районний суд Києва скасував підозру Івану Кузнецову — одному з нападників на колишнього лідера одеського «Правого сектору» Сергія Стерненка.

Відповідне рішення суд ухвалив 22 червня. Крім того, Феміда не дозволила затримати ще одного нападника на активіста Олександра Ісайкула, який 17 березня 2019 року втік із України. Про це Стерненко сьогодні повідомив у Telegram.

Вчора суддя Печерського районного суду Підпалий на прохання адвоката Портнова і за сприяння Авакова скасував підозру Івану Кузнецову, який за 1 тис. дол. напав на мене біля мого дому, — йдеться у повідомленні.

Тим часом колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов, адвокати якого представляють інтереси родичів загиблого Кузнєцова, у Telegram написав, що «суд визнав незаконною і скасував підозру, вручену посмертно Івану Кузнєцову — жертві… Стерненка, 1995 р. н., підозрюваного в умисному вбивстві».

Портнов наголосив, що це судове рішення «руйнує версію слідства, що вбивця захищався від нападу і створює прямі підстави для зміни кваліфікації підозри фігуранту». Адвокати намагатимуться домогтися того, щоб справу перекваліфікували на умисне вбивство з особливою жорстокістю, що передбачає довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на минулому тижні активіст Сергій Стерненко заявив про намір подати апеляцію на «ганебне та необґрунтоване» рішення суду першої інстанції.