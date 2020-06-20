Справа Стерненка: до активіста вночі приходили поліцейські «для роз’яснень»

Сергій Стерненко, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n140028-sprava-sternenka-do-aktyvista-vnochi-pryhodyly-policeyski-dlya-roz-yasnen.html

Ракурс

Сергій Стерненко, колишній лідер одеського «Правого сектору», який наразі перебуває під домашнім арештом, заявляє, що цієї ночі до нього приходили двоє представників поліції.

Метою свого візиту правоохоронці назвали намір «роз'яснити, як треба відбувати домашній арешт», розповів Стерненко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За його словами, правоохоронці приїхали вчора вночі о 23.22 на автомобілі, а під час розмови з ним через домофон заявили, що прибули з Одеси.

Я відповів, що вже ніч і їм варто було б прийти в інший час, а не коли я вже лягав спати. Тим паче, що такий пізній візит «для роз’яснень» — це неповага до людської гідності, — наголосив активіст.

Стерненко зазначив, що запропонував правоохоронцям прийти вже вранці, проте поліцейські наполягали, що «роз'яснити їм треба просто зараз» й погодилися зачекати, доки прибудуть викликані активістом адвокати.

Однак коли ті прибули через 15−20 хвилин, людей, котрі представилися працівниками поліції, вже не було, зазначив активіст.

Зранку теж ніхто не приходив. Якісь вони дивні, — резюмував Стерненко.

Стерненко під час здійснення замаху на нього у 2018 році смертельно поранив одного з нападників. Тепер йому інкримінують умисне убивство.

За версією звинувачення, активіст завдав смертельного поранення, коли його життю вже нічого не загрожувало.

Наразі він перебуває під домашнім арештом. Раніше суд обрав йому місцем домашнього арешту місце прописки в Одеській області, проте згодом було задоволене клопотання захисту щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу на місце проживання в Києві.

Нагадаємо, Стерненко заявив про намір подати апеляцію на рішення суду щодо обраної йому міри запобіжного заходу.