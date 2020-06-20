Дело Стерненко: к активисту ночью приходили полицейские «для разъяснений»

Сергей Стерненко, фото: Zik

https://racurs.ua/n140028-delo-sternenko-k-aktivistu-nochu-prihodili-policeyskie-dlya-razyasneniy.html

Ракурс

Сергей Стерненко, бывший лидер одесского «Правого сектора», который сейчас находится под домашним арестом, заявляет, что этой ночью к нему приходили двое представителей полиции.

Целью визита правоохранители назвали намерение «разъяснить, как нужно отбывать домашний арест», рассказал Стерненко на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, правоохранители приехали вчера ночью в 23.22 на автомобиле, а во время разговора с ним через домофон заявили, что прибыли из Одессы.

Я ответил, что уже ночь и им следовало бы прийти в другое время, а не когда я уже ложился спать. Тем более, что такой поздний визит «для разъяснений» — это неуважение к человеческому достоинству, — подчеркнул активист.

Стерненко отметил, что предложил правоохранителям прийти уже утром, однако полицейские настаивали, что «разъяснить им надо прямо сейчас» и согласились подождать, пока прибудут вызванные активистом адвокаты.

Однако когда те прибыли спустя 15−20 минут, людей, которые представились работниками полиции, уже не было, отметил активист.

Утром тоже никто не приходил. Какие-то они странные, — резюмировал Стерненко.

Стерненко при осуществлении покушения на него в 2018 году смертельно ранил одного из нападавших. Теперь ему инкриминируют умышленное убийство.

По версии обвинения, активист нанес смертельное ранение, когда его жизни уже ничего не угрожало.

Сейчас он находится под домашним арестом. Ранее суд избрал ему место домашнего ареста место прописки в Одесской области, однако впоследствии было удовлетворено ходатайство защиты об изменении адреса для исполнения меры пресечения на постоянное место жительства в Киеве.

Напомним, Стерненко заявил о намерении подать апелляцию на решения суда относительно избранной ему меры пресечения.