Валентина Бучок подорвалась на установленной на ее дворе растяжке, фото: «Донбасс Times»

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Ракурс

На Донбассе в результате подрыва взрывного устройства получила телесные повреждения бывшая пленница террористической организации ДНР Валентина Бучок.

Женщина подорвалась на растяжке, установленной во дворе дома в селе рядом с городом Константиновка Донецкой области, где она проживала. Об этом сообщает общественная организация «Восточноукраинский центр общественных инициатив» на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В результате взрыва у женщины повреждены мягкие ткани конечностей и лица. Ей сейчас в больнице оказывают медицинскую помощь.

Писатель и общественный деятель Игорь Козловский в своем Фейсбуке сообщает, что Бучок находится в тяжелом состоянии.

Это уже не первое покушение на Бучок. Предыдущее было осуществлено осенью прошлого года. Тогда на дорожке, ведущей от дома к калитке, неизвестные установили растяжку с гранатой, однако опасный предмет вовремя обнаружил муж Бучок.

Бучок дает показания о преступлениях так называемой ДНР, а также ведет судебный процесс против украинской корпорации ДТЭК по выплате зарплаты за время пребывания в плену.

Бучок ранее проживала в Донецке. Просто на улице этого города боевики ее задержали, обвиняя в шпионаже, после чего женщина 11 месяцев провела в плену донецких террористов, где подвергался пыткам. Ее освободили благодаря обмену в конце 2017 года.

Взрыв произошел сегодня утром, сообщает пресс-служба полиции Донеччины. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Обстоятельства происшествия втсновлюються.

Этот инцидент предварительно квалифицированы по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).

Напомним, летом 2018 года на Донбассе подростки подорвались на установленной на кладбище мине.