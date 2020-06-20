Валентина Бучок підірвалася на встановленій на її подвір’ї розтяжці, фото: «Донбасс Times»

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На Донбасі внаслідок підриву вибухового пристрою отримала тілесні ушкодження колишня полонена терористичної організації ДНР Валентина Бучок.

Жінка підірвалася на розтяжці, встановленій на подвір’ї будинку в селі поруч із містом Костянтинівка Донецької області, де вона проживала. Про це повідомляє громадська організація «Східноукраїнський центр громадських ініціатив» на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Внаслідок вибуху в жінки пошкоджені м’які тканини кінцівок та обличчя. Їй зараз в лікарні надають медичну допомогу.

Письменник та громадський діяч Ігор Козловський у своєму Фейсбуці зазначає, що Бучок перебуває у тяжкому стані.

Це вже не перший замах на Бучок. Попередній було здійснено восени минулого року. Тоді на доріжці, що веде від будинку до хвіртки, невідомі встановили розтяжку з гранатою, проте небезпечний предмет вчасно виявив чоловік Бучок.

Бучок надає свідчення про злочини так званої ДНР, а також веде судовий процес проти української корпорації ДТЕК щодо виплати зарплати за час перебування в полоні.

Бучок раніше проживала в Донецьку. Просто на вулиці цього міста бойовики її затримали, звинувачуючи у шпигунстві, після чого жінка 1 місяців провела в полоні донецьких терористів 1, де зазнавала катувань. Її звільнили завдяки обміну наприкінці 2017 року.

Вибух стався сьогодні вранці, повідомляє прес-служба поліції Донеччини. На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки. Обставини події втсновлюються.

Цей інцидент попередньо кваліфіковано за ст. 15 і ст. 115 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство).

Нагадаємо, влітку 2018 року на Донбасі підлітки підірвалися на встановленій на кладовищі міні.