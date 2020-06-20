В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mark Loundon

https://racurs.ua/ua/n140026-koronavirus-v-ukrayini-u-moz-rozpovily-chy-potribno-nosyty-masku-na-plyaji-video.html

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Медичні маски під час перебування на пляжі носити не обов’язково, але лише в разі дотримання соціальної дистанції не менше ніж півтора метри.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Якщо ми кажемо про пляжі, то, відповідно, шезлонги, місця між громадянами повинні бути не менш ніж 1,5 м один від одного, — наголосив Степанов.

Очільник МОЗ зауважив, що маски потрібно носити в приміщеннях та місцях великого скупчення людей.

В тих місцях, де неможливо дотримуватися соціальної дистанції, яка складає не менше, ніж 1,5 м, — додав міністр.

Степанов зазначив, що контролювати дотримання карантинних вимог мають органи місцевого самоврядування разом із Держпродспоживслужбою.

Нагадаємо, в Україні нещодавно було встановлено новий антирекорд із захворюваності на коронавірус.