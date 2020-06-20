У світі триває пандемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n140025-u-malukiv-covid-19-prohodyt-perevajno-v-legkiy-formi-ucheni.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 у немовлят віком до 90 днів, як правило, проходить у легкій формі зі слабким або відсутнім ураженням дихання.

Лихоманка часто виявляється основним або єдиним симптомом. Такого висновку дійшли американські учені на основі аналізу даних щодо малюків з національної дитячої лікарні Чикаго, повідомляє видання EurekAlert.

Попри те, що дані про немовлят із COVID-19 зі Сполучених Штатів є обмеженими, наші результати свідчать про те, що ці діти здебільшого мають легку форму хвороби і, можливо, не зазнають більшого ризику важких захворювань, як спочатку повідомлялося з Китаю, — наголошують дослідники.

Дослідження включало 18 немовлят. 50% відсотків цих немовлят потрапили на стаціонарне лікування, проте жодне не потребувало додаткового кисню, підтримки дихання та інтенсивної терапії.

Серед немовлят, які потрапили до лікарні, шість із дев’яти мали шлунково-кишкові симптоми (проблеми з харчуванням, блювоту та діарею). Симптоми кашлю та застійних явищ у верхніх дихальних шляхах передували появі шлунково-кишкових симптомів.

Водночас, попри легку форму хворобу, у немовлят також спостерігалися високі вірусні навантаження (кількість вірусних частинок на одиницю об'єму) у відібраних у дітей зразків з носу.

Можливо, це пов’язане з тим, що у малюків хворобу виявляють раніше, ніж у більш старших пацієнтів. Загалом при COVID-19 вірусне навантаження є найбільшим у перший тиждень після прояву симптомів.

Нагадаємо, у травні в Італії та США у дітей медики виявили незвичайні симптоми коронавірусу.