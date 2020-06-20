У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: Фейсбук Віталія Кличка

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Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 у Києві триває. За минулу добу коронавірус виявили у ще 76 людей, серед них — двоє медиків. П’ятьох хворих госпіталізували, інші лікуються на самоізоляції.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Серед нових випадків захворювання 36 жінок віком від 22 до 85 років, п’ятеро дівчаток віком від двох до 15 років, а також 32 чоловіків віком від 18 до 74 років та троє хлопчиків віком два, сім та 17 років.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили в Оболонському (15 інфікованих), Солом’янському (11 хворих), а також у Дарницькому та Святошинському районах столиці — по 8 випадків COVID-19.

Загалом за весь час епідемії у столиці виявили 4 тис. 252 випадки COVID-19.

За добу помер один хворий. Таким чином, коронавірус забрав життя вже 97 киян.

Вилікувалися за добу 59 хворих. Загалом цю хворобу здолали вже майже 1,4 тис. мешканців Києва.

Нагадаємо, загалом в Україні за минулу добу зафіксували понад 840 випадків коронавірусу.