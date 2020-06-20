В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: Фейсбук Виталия Кличко

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Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в Киеве продолжается. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у еще 76 человек, среди них — двое медиков. Пять больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Среди новых случаев заболевания 36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, пять девочек в возрасте от двух до 15 лет, а также 32 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет и трое мальчиков в возрасте два, семь и 17 лет.

Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружили в Оболонском (15 инфицированных), Соломенском (11 больных), а также в Дарницком и Святошинском районах столицы — по 8 случаев COVID-19.

Всего за все время эпидемии в столице выявили 4 тыс. 252 случая COVID-19.

За сутки умер один больной. Таким образом, коронавирус унес жизни уже 97 киевлян.

Вылечились за сутки 59 больных. Всего эту болезнь одолели уже почти 1,4 тыс. жителей Киева.

Напомним, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировали более 840 случаев коронавируса.