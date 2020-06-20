Спасатели предупреждают о значительном ухудшении погодных условий

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Погода в Украине в ближайшие дни значительно ухудшится.

В течение 20−22 июня в нашем государстве, кроме восточных регионов, ожидаются грозы, днем ​​местами возможны град и шквалы со скоростью ветра 15−20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные украинского Гидрометцентра.

В частности, гроза ожидается сегодня в Киеве и Киевской области. В отдельных районах Киевщины синоптики прогнозируют град и шквалы.

Также в большинстве западных областей сегодня, а 21−22 июня — в Закарпатской области и Прикарпатье, ожидаются значительные дожди.

Синоптики отмечают, что в последние дни в Украине преобладает неустойчивая погода с частыми грозовыми дождями, которые иногда сопровождаются градом, шквалами и даже смерчами.

Причиной этому является специфическая синоптическая ситуация, благоприятная для образования кучево-дождевых облаков, из которых и образуются грозы, — отмечают в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что летние осадки часто имеют достаточно локальный характер, однако могут приобретать значительную силу и представлять угрозу жизни. Поэтому в случае наступления грозы рекомендуется прятаться в помещениях и закрывать окна и двери.

Помните, что нельзя прятаться от грозы под деревьями, — подчеркивают синоптики.

Напомним, недавно на Кировоградщине из-за сильного ливня образовалась настоящая река из ила, который разрушал асфальт i едва не снес в ручей один из легковых автомобилей.