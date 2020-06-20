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Рятувальники попереджають про значне погіршення погодних умов

Грози, град та шквали: в Україні значно погіршуються погодні умови (КАРТА)

20 чер 2020, 11:26
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Погода в Україні в найближчі дні значно погіршиться.

Протягом 20−22 червня в нашій державі, окрім східних регіонів, очікуються грози, вдень місцями можливі град і шквали зі швидкістю вітру 15−20 м/с. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані українського Гідрометцентру.

Зокрема, гроза очікується сьогодні в Києві та Київській області. В окремих районах Київщини синоптики прогнозують град та шквали.

Також у більшості західних областей цього дня, а 21−22 червня — в Закарпатській області та Прикарпатті, очікуються значні дощі.

Погода в Україні, карта: Гідрометцентр

Синоптики наголошують, що в останні дні в Україні переважає нестійка погода з частими грозовими дощами, які іноді супроводжуються градом, шквалами чи навіть смерчами.

Причиною цьому є специфічна синоптична ситуація, що є сприятливою для утворення купчасто-дощових хмар, з яких і утворюються грози, — наголошують в Гідрометцентрі.

Синоптики попереджають, що літні опади часто мають досить локальний характер, проте можуть набувати значної сили і становити загрозу для життя. Тому в разі настання грози рекомендується ховатися в приміщеннях та зачиняти вікна й двері.

Пам’ятайте, що не можна ховатися від грози під деревами, — наголошують синоптики.

Нагадаємо, нещодавно на Кіровоградщині через сильну зливу утворилася справжня рiка з мулу, який руйнував асфальт i ледь не знiс у струмок один з легкових автомобілів.

Джерело: Ракурс


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