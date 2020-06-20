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В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

У младенцев COVID-19 проходит преимущественно в легкой форме — ученые

20 июн 2020, 12:40
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Коронавирусная болезнь COVID-19 у младенцев в возрасте до 90 дней, как правило, проходит в легкой форме со слабым или отсутствующим поражением дыхания.

Лихорадка часто оказывается основным или единственным симптомом. К такому выводу пришли американские ученые на основе анализа данных о младенцах из национальной детской больницы Чикаго, сообщает издание EurekAlert.

Несмотря на то, что данные о новорожденных с COVID-19 из Соединенных Штатов ограничены, наши результаты свидетельствуют о том, что эти дети в большинстве своем имеют легкую форму болезни и, возможно, не подвергаются большему риску тяжелых заболеваний, как первоначально сообщалось из Китая, — отмечают исследователи.

Исследование включало 18 младенцев. 50% процентов из этих младенцев попали на стационарное лечение, но ни один не нуждался в дополнительном кислороде, поддержке дыхания и интенсивной терапии.

Среди младенцев, которые попали в больницу, шесть из девяти имели желудочно-кишечные симптомы (проблемы с питанием, рвоту и диарею). Симптомы кашля и застойных явлений в верхних дыхательных путях предшествовали появлению желудочно-кишечных симптомов.

В то же время, несмотря на легкую форму болезни, у новорожденных также наблюдались высокие вирусные нагрузки (количество вирусных частиц на единицу объема) в отобранных у детей образцах из носа.

Возможно, это связано с тем, что у детей болезнь обнаруживают раньше, чем у более старших пациентов. В целом при COVID-19 вирусная нагрузка наибольшая в первую неделю после проявления симптомов.

Напомним, в мае в Италии и США у детей медики обнаружили необычные симптомы коронавируса.


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