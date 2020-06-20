У младенцев COVID-19 проходит преимущественно в легкой форме — ученыеhttps://racurs.ua/n140025-u-mladencev-covid-19-prohodit-preimuschestvenno-v-legkoy-forme-uchenye.htmlРакурс
Коронавирусная болезнь COVID-19 у младенцев в возрасте до 90 дней, как правило, проходит в легкой форме со слабым или отсутствующим поражением дыхания.
Лихорадка часто оказывается основным или единственным симптомом. К такому выводу пришли американские ученые на основе анализа данных о младенцах из национальной детской больницы Чикаго, сообщает издание EurekAlert.
Несмотря на то, что данные о новорожденных с COVID-19 из Соединенных Штатов ограничены, наши результаты свидетельствуют о том, что эти дети в большинстве своем имеют легкую форму болезни и, возможно, не подвергаются большему риску тяжелых заболеваний, как первоначально сообщалось из Китая, — отмечают исследователи.
Исследование включало 18 младенцев. 50% процентов из этих младенцев попали на стационарное лечение, но ни один не нуждался в дополнительном кислороде, поддержке дыхания и интенсивной терапии.
Среди младенцев, которые попали в больницу, шесть из девяти имели желудочно-кишечные симптомы (проблемы с питанием, рвоту и диарею). Симптомы кашля и застойных явлений в верхних дыхательных путях предшествовали появлению желудочно-кишечных симптомов.
В то же время, несмотря на легкую форму болезни, у новорожденных также наблюдались высокие вирусные нагрузки (количество вирусных частиц на единицу объема) в отобранных у детей образцах из носа.
Возможно, это связано с тем, что у детей болезнь обнаруживают раньше, чем у более старших пациентов. В целом при COVID-19 вирусная нагрузка наибольшая в первую неделю после проявления симптомов.
Напомним, в мае в Италии и США у детей медики обнаружили необычные симптомы коронавируса.