В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mark Loundon

https://racurs.ua/n140026-v-minzdrave-rasskazali-nujno-li-nosit-masku-na-plyaje-video.html

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Медицинские маски во время пребывания на пляже носить не обязательно, но только при соблюдении социальной дистанции не менее полутора метров.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом во время сегодняшнего видеобрифинга.

Если мы говорим о пляжах, то, соответственно, шезлонги, места между гражданами должны быть не менее чем 1,5 м друг от друга, — подчеркнул Степанов.

Глава Минздрава отметил, что маски нужно носить в помещениях и местах большого скопления людей.

В тех местах, где невозможно придерживаться социальной дистанции, которая составляет не менее 1,5 м, — добавил министр.

Степанов отметил, что контролировать соблюдение карантинных требований должны органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.

Напомним, в Украине недавно был установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом.