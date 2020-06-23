Сергей Стерненко. Фото: Думская

https://racurs.ua/n140143-delo-sternenko-sud-otmenil-podozrenie-odnomu-iz-napadavshih-na-aktivista.html

Ракурс

Печерский районный суд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову — одному из нападавших на бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко.

Соответствующее решение суд принял 22 июня. Кроме того, Фемида не позволила задержать еще одного нападающего на активиста Александра Исайкула, который 17 марта 2019 года сбежал из Украины. Об этом Стерненко сегодня сообщил в Telegram.

Вчера судья Печерского районного суда Пидпалый на просьбу адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за 1 тыс. долл. напал на меня возле моего дома, — говорится в сообщении.

Тем временем бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, адвокаты которого представляют интересы родственников погибшего Кузнецова, в Telegram написал, что «суд признал незаконным и отменил подозрение, врученное посмертно Ивану Кузнецову — жертве… Стерненко, 1995 г. р., подозреваемого в умышленном убийстве».

Портнов подчеркнул, что это судебное решение «разрушает версию следствия, что убийца защищался от нападения и создает прямые основания для изменения квалификации подозрения фигуранту». Адвокаты попытаются добиться того, чтобы дело переквалифицировали на умышленное убийство с особой жестокостью, предусматривающее пожизненное лишение свободы.

Напомним, на прошлой неделе активист Сергей Стерненко заявил о намерении подать апелляцию на «позорное и необоснованное» решение суда первой инстанции.