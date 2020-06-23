Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Правительство запустил онлайн-школу бизнеса

Платформа «Дія» теперь будет учить ведению бизнеса: правительство запустило бесплатную онлайн-школу

23 июн 2020, 11:59
999

Онлайн-школа бизнеса заработала в Украине на базе платформы «Дія».

Обучение в этой школе является бесплатным, после сдачи финальных тестов предоставляется сертификат. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

Онлайн-школа доступна по ссылке.

Она призвана научить всех желающих как открыть собственное предприятие, правильно вести бухгалтерскую отчетность, составлять финансовый план, получить финансирование, продвигать продукт и управлять командой.

Эффективные теории, советы бизнесменов и профессионалов, основанные на успешных кейсах, минимизируют риски и прокачают навыки «учеников», — уверяет Федоров.

Министр отметил, что на этой платформе уже доступен первый курс — «10 шагов для начала собственного дела». Он призван предоставить начинающим предпринимателям понимание того, как вести бизнес и что для этого нужно. Курс включает 10 уроков продолжительностью примерно по 10 минут.



В дальнейшем ежемесячно планируется добавление новых образовательных сериалов. В частности, следующим будет «Финансовая грамотность для предпринимателей».

Напомним, в апреле Минцифры запустило на платформе «Дія» учебный курс «Оплата коммуналки онлайн».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров