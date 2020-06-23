Михаил Ефремов. Фото: Известия

https://racurs.ua/n140141-efremova-voditelskih-prav-lishat-no-ne-pojiznenno-advokat-aktera.html

Ракурс

Михаил Ефремов, российский актер, который стал виновником смертельного ДТП в Москве, не отрицает, что сел за руль в нетрезвом состоянии. За это нарушение Ефремова должны лишить водительских прав. Но адвокат актера Эльман Пашаев утверждает, что его подзащитный лишится прав не пожизненно, а лишь на некоторое время. Этот вопрос будет решаться в судебном порядке.

Кроме того, Пашаев опроверг информацию о том, что Ефремову диагностировали хронический алкоголизм, сообщает ТАСС.

Как известно, ранее в Telegram-канале Mash появился пост о том, что Ефремов страдает хроническим алкоголизмом и будет пожизненно лишен водительских прав. По мнению Пашаева, Telegram-канал подобными заявлениями хотел привлечь к себе внимание за счет громкого дела.

Как известно, ранее Ефремов прошел судебно-психиатрическую экспертизу, результаты которой свидетельствуют о том, что он вменяем. Также Ефремов признал, что употребляет алкоголь и наркотики.

Как ранее писал «Ракурс», Ефремов вечером 8 июня устроил в Москве ДТП, в котором погиб 57-летний водитель автомобиля Lada. Суд отправил актера на два месяца под домашний арест. До 9 августа Ефремову нельзя общаться с кем-либо, кроме адвоката, следователя и близких родственников, а также пользоваться средствами связи.