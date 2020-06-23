Вступительная кампания 2020: Минобразования подаст в Раду закон об упрощении поступления абитуриентов из ОРДЛО, фото — Слово і діло

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Вступительная кампания 2020 для абитуриентов из оккупированных регионов Украины может пройти согласно новым правилам. Соответствующие изменения в законодательство будет инициировать Министерство образования и науки. Схема для поступления из ОРДЛО будет идентичной той, по которой поступают выпускники из Крыма.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что около 100 учебных заведений сегодня готовы брать вступников из оккупированных территорий по упрощенной схеме.

Мы работаем над изменениями и хотим сделать им такую ​​схему, по которой поступают абитуриенты из Крыма. То есть каждый вуз будет иметь квоту, которую они смогут использовать. Для этого нужно изменить закон. Надеемся, до начала вступительной кампании это организуем, — отметила Мандзий в интервью «РБК-Украина».

Из оккупированного Донбасса и Крыма, по ее словам, согласились пройти ВНО более 1,5 тыс. человек.

Они имеют право сдавать ВНО, если не хотят — мы предлагаем другой вариант — это образовательный центр, — добавила Мандзий.

Дата старта вступительной кампании в этом году смещена. Она начнется с 1 августа с регистрации в электронных кабинетах. Прием заявлений будет продолжаться с 13 до 22 августа, до 16 августа — для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО.

Подача документов для зачисления на бюджет закончится 31 августа, зачисление поступающих на бюджет — до 5 сентября. С 15−17 сентября стартует учебный год для первого курса.

Изменения в правилах приема в вузы касаются только смещения сроков вступительной кампании. Других изменений не было предусмотрено. Надеюсь, что уже ничто не изменит условия приема. У нас достаточно бюджетных мест для того, чтобы выпускники могли поступать, — рассказала и.о. министра образования.

Иностранцев также ждут в украинских вузах, но в этом вопросе все зависит от открытия границ. Мандзий отметила, что это общая проблема для Европы. Например, вступительная кампания в польские университеты также смещена во времени.