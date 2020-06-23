Минобразования внесет в Раду закон об упрощении поступления абитуриентов из ОРДЛОhttps://racurs.ua/n140140-minobrazovaniya-vneset-v-radu-zakon-ob-uproschenii-postupleniya-abiturientov-iz-ordlo.htmlРакурс
Вступительная кампания 2020 для абитуриентов из оккупированных регионов Украины может пройти согласно новым правилам. Соответствующие изменения в законодательство будет инициировать Министерство образования и науки. Схема для поступления из ОРДЛО будет идентичной той, по которой поступают выпускники из Крыма.
Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что около 100 учебных заведений сегодня готовы брать вступников из оккупированных территорий по упрощенной схеме.
Мы работаем над изменениями и хотим сделать им такую схему, по которой поступают абитуриенты из Крыма. То есть каждый вуз будет иметь квоту, которую они смогут использовать. Для этого нужно изменить закон. Надеемся, до начала вступительной кампании это организуем, — отметила Мандзий в интервью «РБК-Украина».
Из оккупированного Донбасса и Крыма, по ее словам, согласились пройти ВНО более 1,5 тыс. человек.
Они имеют право сдавать ВНО, если не хотят — мы предлагаем другой вариант — это образовательный центр, — добавила Мандзий.
Дата старта вступительной кампании в этом году смещена. Она начнется с 1 августа с регистрации в электронных кабинетах. Прием заявлений будет продолжаться с 13 до 22 августа, до 16 августа — для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО.
Подача документов для зачисления на бюджет закончится 31 августа, зачисление поступающих на бюджет — до 5 сентября. С 15−17 сентября стартует учебный год для первого курса.
Изменения в правилах приема в вузы касаются только смещения сроков вступительной кампании. Других изменений не было предусмотрено. Надеюсь, что уже ничто не изменит условия приема. У нас достаточно бюджетных мест для того, чтобы выпускники могли поступать, — рассказала и.о. министра образования.
Иностранцев также ждут в украинских вузах, но в этом вопросе все зависит от открытия границ. Мандзий отметила, что это общая проблема для Европы. Например, вступительная кампания в польские университеты также смещена во времени.