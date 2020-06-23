Карантин в школах: в Кабмине сообщили, каким может быть обучение с 1 сентября, фото — sobitie.com.ua

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Карантин в школах могут продлить. Правительство еще не определилось с тем, начнется ли процесс обучения непосредственно в учебных заведениях. Профильные министерства сейчас готовят протоколы безопасности для возвращения учеников и студентов в школы и университеты.

Внутри Кабмина нет такого решения. Пока адаптивный карантин продлен до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными, — рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью «РБК-Украина».

До конца июня МОН и МОЗ подготовят дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учебных заведениях для возвращения детей с 1 сентября.

Новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса — с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как овладели материалом за прошлый класс его ученики, — сообщила Мандзий и добавила, что с 1 сентября школы не перейдут исключительно на дистанционное обучение.

Мандзий не согласна с мнением о том, что образование в Украине теперь базируется на самообразовании.

Мы понимаем важность привлечения родителей к этому процессу, но вспомните и закон «Об образовании». В законе также прописано, что родители являются участниками образовательного процесса, — считает и.о. министра.

Если же у родителей есть претензии к учителям, Мандзий советует активнее влиять на дирекции школ в родительских чатах и ​​контактировать непосредственно с директором.

Поскольку в сельской местности не все школы имеют качественный интернет, Мандзий советует активнее использовать Всеукраинскую школу онлайн, поскольку «телевизоров больше в наших домах».

Мандзий заявила, что в начале марта образование не было готовым к дистанционному обучению. Теперь все зависит от мониторинга Минздрава. Скорее всего, телеуроки продолжаться и в дальнейшем. В МОН согласовывают их формат.