Карантин у школах: в уряді повідомили, яким може бути навчання з 1 вересня, фото — sobitie.com.ua

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Карантин у школах може тривати й надалі. Уряд ще не визначився із тим, чи розпочнеться процес навчання безпосередньо у навчальних закладах, чи триватиме онлайн. Профільні міністерства нині готують протоколи безпеки для повернення школярів та студентів у навчальні заклади.

Всередині Кабміну немає такого рішення. Поки що адаптивний карантин продовжено до 31 липня. Як буде розвиватись епідемічна ситуація, важко судити. Безперечно, я за те, щоб діти повернулись до школи. Але щоб умови навчання у школі були безпечними, — розповіла в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій в інтерв’ю «РБК-Україна».

До кінця червня МОН і МОЗ підготують додаткові протоколи, які визначатимуть заходи безпеки у закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня.

Новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня. Для студентів першого курсу з 17 вересня. Ми передбачили коригуюче навчання в наступному році, щоби кожен вчитель зрозумів, як опанували матеріал його учні, — повідомила Мандзій і додала, що з 1 вересня школи не перейдуть виключно на дистанційне навчання.

Мандзій не погоджується з думкою про те, що навчання в Україні тепер базується на самоосвіті.

Ми розуміємо важливість залучення батьків до цього процесу, але згадайте і закон «Про освіту». В законі теж прописано, що батьки є учасниками освітнього процесу, — вважає в.о. міністра.

Якщо ж у батьків є претензії до вчителів, Мандзій радить активніше впливати на дирекції шкіл у батьківських чатах і контактувати безпосередньо з директором.

Оскільки у сільській місцевості не всі школи мають якісний інтернет, Мандзій радить активніше використовувати Всеукраїнську школу онлайн, оскільки «телевізор більше наявний в наших домівках».

Мандзій заявила, що на початку березня освіта не була готова до дистанційного навчання. Надалі усе залежатиме від моніторингу МОЗ. Найімовірніше, телеуроки триватимуть й надалі. В МОН узгоджують їхній формат.