МОН подасть у Раду закон про спрощення вступу абітурієнтів з ОРДЛО, фото — Слово і діло

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Ракурс

Вступна кампанія 2020 для абітурієнтів із окупованих регіонів України може відбутися за новими умовами. Відповідні зміни до законодавства ініціюватиме Міністерство освіти і науки. Схема вступу для абітурієнтів із ОРДЛО буде ідентичною тій, за якою вступають випускники з Криму.

Виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що майже 100 закладів сьогодні готові брати вступників з окупованих територій за спрощеною схемою.

Ми працюємо над змінами і хочемо зробити їм таку схему, за якою вступають абітурієнти з Криму. Тобто кожен ВНЗ буде мати квоту, яку вони зможуть використовувати. Для цього треба змінити закон. Сподіваємось, до початку вступної кампанії — організуємо, — зазначила Мандзій в інтерв’ю «РБК-Україна».

З окупованого Донбасу та Криму, за її словами, зголосилося пройти ЗНО понад 1,5 тис. осіб.

Вони мають право складати ЗНО, не хочуть — ми пропонуємо інший варіант — це освітній центр, — додала Мандзій.

Дата старту вступної кампанії цього року зміщена. Вона розпочнеться з 1 серпня з реєстрації в електронних кабінетах. Прийом заяв триває з 13 до 22 серпня, до 16 серпня — для тих, хто складає вступні іспити замість ЗНО.

Подача документів для зарахування на бюджет закінчиться 31 серпня, зарахування вступників на бюджет — до 5 вересня. З 15−17 вересня стартує навчальний рік для першого курсу.

Зміни в правилах прийому до вишів відбулись тільки щодо зміщення термінів вступної кампанії. Інших змін не було передбачено. Сподіваюсь, що вже нічого не підважить умови прийому, а кількість абітурієнтів не буде меншою, ніж торік. В нас достатньо бюджетних місць для того, щоб цьогорічні випускники могли вступати, — розповіла в.о. міністра освіти.

Іноземців також чекають в українських ВНЗ, але у цьому питанні все залежить від відкриття кордонів. Мандзій зазначила, що це спільна проблема для Європи. Наприклад, вступна кампанія в польські університети теж зміщена у часі.