СБУ проводить обшуки у віце-мера Одеси Вугельмана. Фото: cloudfront.net

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Служба безпеки України проводить слідчі дії за місцем роботи та місцем проживання у віце-мера Одеси Павла Вугельмана.

Обшуки в одеського чиновника розпочалися 23 червня та пов’язані з сумнівною покупкою міською владою послуги доступу до електронних інтерактивних підручників для місцевих школярів. Про це сьогодні повідомляє «Думська».

За інформацією видання, місто витрачає на ці послуги 14 млн грн. Гроші перераховують фірмі «Електронік Солюшенс», яка належить голові Національного космічного агентства України Володимиру Усову.

За ці гроші фірма забезпечує 128 шкіл Одеси кодами доступу до згаданих підручників. Одне підключення обходиться місту приблизно в 54 тис. грн.

Раніше фірма називалася «Карлітон-сервіс» і займалася ритуальними послугами, але в 2017 році перекваліфікувалася на «консультаційні послуги в області комп’ютерних технологій і діяльність з управління комп’ютерним обладнанням».

У СБУ вважають, що такі витрати неправомірні, оскільки вільний і безкоштовний доступ до онлайн-підручників і навчально-методичних посібників забезпечує держава. Слідчі дії ведуться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, 29 травня в Одесі на хабарі в 40 тис. грн спіймали заступника начальника одного з управлінь обласного ДСНС. Неправомірну вигоду чиновник обіцяв за погодження дозвільних документів з порушенням вимог протипожежної безпеки.