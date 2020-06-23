СБУ проводит обыски у вице-мэра Одессы Вугельмана. Фото: cloudfront.net

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Служба безопасности Украины проводит следственные действия по месту работы и месту жительства вице-мэра Одессы Павла Вугельмана.

Обыски у одесского чиновника начались 23 июня и связаны с сомнительной покупкой городскими властями услуги доступа к электронным интерактивным учебникам для местных школьников. Об этом сегодня сообщает «Думская».

По информации издания, город тратит на эти услуги 14 млн грн. Деньги перечисляют фирме «Электроник Солюшенс», которые принадлежат председателю Национального космического агентства Украины Владимиру Усову.

За эти деньги фирма обеспечивает 128 школ Одессы кодами доступа к упомянутым учебникам. Одно подключение обходится городу примерно в 54 тыс. грн.

Раньше фирма называлась «Карлитон-сервис» и занималась ритуальными услугами, но в 2017 году переквалифицировалась на «консультационные услуги в области компьютерных технологий деятельность по управлению компьютерным оборудованием».

В СБУ считают, что такие расходы неправомерны, поскольку свободный и бесплатный доступ к онлайн-учебникам и учебно-методическим пособиям обеспечивает государство. Следственные действия ведутся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, 29 мая в Одессе на взятке в 40 тыс. грн поймали заместителя начальника одного из управлений областного ГСЧС. Неправомерную выгоду чиновник обещал за согласование разрешительных документов с нарушением требований противопожарной безопасности.