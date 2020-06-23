Евгений Коваль, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n140138-delo-sheremeta-rodstvenniki-glavy-sledstvennoy-gruppy-vladeut-zemley-i-nedvijimostu-na-bolee-chem.html

Ракурс

Убийство журналиста Павла Шеремета, которое произошло в Киеве в июле 2016 года, расследует следственно-оперативная группа под руководством первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля.

Родственники Коваля владеют земельными участками и недвижимостью более чем на 1 млн долл. США, однако не имеют официальных подтверждений заработков, сопоставимых с этой суммой. Об этом говорится в расследовании программы «Наши деньги».

В частности, в собственности родственников Коваля есть земельные участки в Карпатах — более 5,5 га в селе Речка и 2,4 га в селе Пилипец, где, вероятно, ведется активное строительство базы отдыха.

Вся эта земля оформлена на Александра Коваля — отца первого заместителя главы Нацполиции.

Кроме того, семье Коваля принадлежит участок площадью более 1 га в расположенном на берегу Днепра селе Кийлов Бориспольского района Киевской области.

В расположенном неподалеку селе Процив в собственности семьи чиновника есть еще пять участков площадью 64 сотки.

Мужу родной сестры Коваля принадлежат 11 соток под новым коттеджем в селе Хотяновка, расположенного возле Вышгорода, а также более 7 га в селе Новоселки.

В то же время у самого Коваля в декларации есть только две квартиры в Киеве и два участка недалеко от столицы.

Отмечается, что Коваль не захотел говорить с журналистами о происхождении активов своей семьи.

Я и мой отец проживаем отдельно, не ведем совместного хозяйства, быта и у меня с ним нет общего бюджета, — отметил он.

Коваль стал первым заместителем главы Нацполиции в сентябре 2019 года. До этого он в течение трех лет возглавлял Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Общий стаж работы Коваля в правоохранительных органах превышает 23 года.

Напомним, в декабре 2019 года Коваль на срочном брифинге представил материалы расследования по делу Шеремета. Задержанные тогда полицией волонтеры Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко до сих пор находятся за решеткой. Еще одного фигуранта этого дела — военного медика Яну Дугар, впоследствии отпустили под домашний арест.