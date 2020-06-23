Євген Коваль, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n140138-sprava-sheremeta-rodyna-ochilnyka-slidchoyi-grupy-volodiie-zemleu-ta-neruhomistu-na-ponad-milyon.html

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Вбивство журналіста Павла Шеремета, яке сталося в Києві у липні 2016 року, розслідує слідчо-оперативна група під керівництвом першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля.

Родина Коваля володіє земельними ділянками і нерухомістю на понад 1 млн дол. США, проте її члени не мають офіційних підтверджень заробітків, співставних з цією сумою. Про це йдеться у розслідуванні програми «Наші гроші».

Зокрема, у власності родичів Коваля є земельні ділянки в Карпатах — понад 5,5 га у селі Річка та 2,4 га у селі Пилипці, де, ймовірно, ведеться активне будівництво бази відпочинку.

Уся ця земля оформлена на Олександра Коваля — батька першого заступника голови Нацполіції.

Крім того, родині Коваля належить ділянка площею понад 1 га у розташованому на березі Дніпра селі Кийлів Бориспільського району Київської області.

У розташованому неподалік селі Проців у власності родини чиновника є ще п’ять ділянок площею у 64 сотки.

Чоловіку рідної сестри Коваля належать 11 соток під новим котеджем у селі Хотянівка, розташованого неподалік від Вишгорода, а також понад 7 га у селі Новосілки.

Водночас у самого Коваля в декларації є лише дві квартири у Києві та дві ділянки неподалік від столиці.

Зазначається, що Коваль не захотів говорити з журналістами про походження активів своєї родини.

Я та мій батько проживаємо окремо, не ведемо спільного господарства, побуту та у мене з ним немає спільного бюджету, — наголосив він.

Коваль став першим заступником голови Нацполіції у вересні 2019 року. До цього він протягом трьох років очолював Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Загальний стаж роботи Коваля в правоохоронних органах перевищує 23 роки.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Коваль на терміновому брифінгу представив матеріали розслідування у справі Шеремета. Затримані тоді поліцією волонтери Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко досі перебувають за ґратами. Ще одного фігуранта цієї справи — військового медика Яну Дугарь, згодом відпустили під домашній арешт.