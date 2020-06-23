Михайло Єфремов. Фото: Вісті

https://racurs.ua/ua/n140141-iefremova-vodiyskyh-prav-pozbavlyat-ale-ne-dovichno-advokat-aktora.html

Ракурс

Михайло Єфремов, російський актор, який став винуватцем смертельної ДТП у Москві, не заперечує, що сів за кермо у нетверезому стані. За це порушення Єфремова повинні позбавити водійського посвідчення. Але адвокат актора Ельман Пашаєв стверджує, що його підзахисного позбавлять водійського посвідчення не довічно, а лише на деякий час. Це питання буде вирішуватися у судовому порядку.

Крім того, Пашаєв спростував інформацію про те, що Єфремову діагностували хронічний алкоголізм, повідомляє ТАСС.

Як відомо, раніше в Telegram-каналі Mash з’явився пост про те, що Єфремов страждає на хронічний алкоголізм і буде довічно позбавлений водійського посвідчення. На думку Пашаєва, Telegram-канал подібними заявами хотів привернути до себе увагу за рахунок гучної справи.

Як відомо, раніше Єфремов пройшов судово-психіатричну експертизу, результати якої свідчать про те, що він перебуває у здоровому глузді. Також Єфремов визнав, що вживає алкоголь і наркотики.

Як раніше писав «Ракурс», Єфремов увечері 8 червня влаштував у Москві ДТП, у якій загинув 57-річний водій автомобіля Lada. Суд відправив актора на два місяці під домашній арешт. До 9 серпня Єфремову не можна спілкуватися із будь-ким, крім адвоката, слідчого та близьких родичів, а також користуватися засобами зв’язку.