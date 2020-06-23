Уряд запустив онлайн-школу бізнесу

https://racurs.ua/ua/n140142-platforma-diya-teper-navchatyme-vedennu-biznesu-uryad-zapustyv-bezkoshtovnu-onlayn-shkolu.html

Ракурс

Онлайн-школа бізнесу запрацювала в Україні на базі платформи «Дія».

Навчання у цій школі є безкоштовним, після здачі фінальних тестів надається сертифікат. Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

Онлайн-школа доступна за посиланням.

Вона покликана навчити усіх охочих як відкрити власне підприємство, правильно вести бухгалтерську звітність, складати фінансовий план, отримати фінансування, просувати продукт і управляти командою.

Ефективні теорії, поради бізнесменів та професіоналів, засновані на успішних кейсах, мінімізують ризики та прокачають навички «учнів», — запевняє Федоров.

Міністр зазначив, що на цій платформі вже доступний перший курс — «10 кроків для початку власної справи». Він покликаний надати підприємцям-початківцям розуміння того, як вести бізнес та що для цього потрібно. Курс включає 10 уроків тривалістю приблизно по 10 хвилин.

Надалі щомісяця планується додавання нових освітніх серіалів. Зокрема, наступним буде «Фінансова грамотність для підприємців».

Нагадаємо, у квітні Мінцифри запустило на платформі «ДіЯ» навчальний курс «Оплата комуналки онлайн».