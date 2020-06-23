Последствия наводнения на Буковине, фото: Черновицкая ОГА

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Уровень воды в реке Прут в районе города Черновцы может возрасти на 6 метров из-за значительных осадков.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук сообщил об этом в обращении на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Обильные дождевые осадки продолжались в предыдущие сутки, и они прогнозируются в течение этих суток также, начиная с послеобеденного времени — целый вечер и ночь, — отметил Осадчук. — Сильные осадки приведут к стремительному, резкому повышению уровня воды в реке Прут в пределах города Черновцы.

По его словам, прогнозируемый уровень поднятия уровня воды в районе Черновцов составит до 6 м 50 см. Чиновник подчеркнул, что это пока только прогноз и соответствующие данные в течение суток будут уточняться.

Людей, которые живут вблизи реки, а также расположенные там предприятия он призвал быть готовыми к возможной эвакуации.

Это касается также и течения ниже города Черновцы в Новоселицком районе, где уже сейчас большие подтопления в районе села Маршинцы. Может подняться уровень воды в реке Прут даже до 10 м, — добавил Осадчук.

Максимальное повышение уровня воды в Пруте ожидается в период с девяти часов вечера до трех утра. Паводок задержится минимум на сутки, падение начнется только с 25 июня.

Осадчук подчеркнул, что из-за этого поднятия небольшие притоки Прута не смогут впадать в реку, поэтому тоже могут выйти из берегов.

Подтопление уже наблюдаются в ряде населенных пунктов области, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Так, в Путильском районе в селе Бисков спасателям пришлось выводить в безопасное место трех человек. На хуторе Белый Поток произошел оползень, который мог разрушить жилой дом. Жителям дома спасатели помогли перенести ценные вещи в безопасное место, их временно отселят.

В селе Розтоки частично размыло автодорогу регионального значения Р-62. Также частично разрушено асфальтовое покрытие на дороге в селе Чертории Кицманского района.

Вода затопила временный мост, соединяющий села Маршинцы Новоселицкого района и Лунка Герцаевского района.

В Ивано-Франковской области из-за массы воды, которая несет с собой древесину и создает дополнительное давление на опоры, просел Осмодский мост через реку Молодая. Об этом в своем Фейсбуке сообщил местный спасатель Василий Фицак.

Всего в Ивано-Франковской области ливни разрушили 10 км дамб и 11 автомобильных мостов, еще более 30 мостов оказались частично разрушены, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В районе села Яблуница, где ночью непогода частично размыла дорогу, в реку Белый Черемош упал автомобиль. По информации местных СМИ, погибли два человека.

Также сообщается, что в селе Дземброня погибла женщина, которая упала в бурный поток воды.

В области объявлен III уровень опасности (красный).

Напомним, в Украине сильные ливни и мощные порывы ветра уже привели к разрушениям и подтоплениям на территории восьми областей.