Рейтинг Зеленського: довіра до президента опустилася до негативного рівня, фото — Ліга

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Рейтинг президента Володимира Зеленського продовжує знижуватися. Главі держави сьогодні довіряють 41% українців, а 50% — не довіряють. Це засвідчили результати соцопитування, яке у першій половині червня провели фахівці Українського інституту соціальних досліджень (УІСД) ім. О. Яременка.

Зеленському повністю довіряють 13%, скоріше довіряють 28%, тобто загалом позитивне ставлення він має в 41%. Скоріше не довіряють президенту 25%, загалом і цілком не довіряють 25% опитаних (50% загалом).

Керівник УІСД Ольга Балакірєва відзначила, що довгий час Зеленський мав позитивний баланс довіри до нього, але ситуація почала змінюватися у січні цього року.

Згодом на тлі коронавірусу виміри, які були в травні й червні, показали зміну цього балансу. Нині баланс довіри негативний, — сказала соціолог.

Негативний баланс довіри мають усі державні інституції, крім Збройних сил: уряд (-54%), Верховна Рада (-55%), НБУ (-45%), СБУ, Нацполіція, прокуратура, ДБР, НАБУ.

Натомість ЗСУ довіряють понад 60% респондентів, не довіряють приблизно 30%.

Балакірєва також повідомила, що в 1,5 рази зросла частка тих, хто вважає, що Україна рухається в неправильному напрямку. Особливо багато таких громадян на заході країни та на Донбасі.

Опитування провели 10−19 червня методом «обличчя до обличчя» серед 3 тис. громадян з усіх регіонів, окрім окупованих Донбасу та Криму.

Соціологи раніше повідомляли, що на початку червня за Зеленського проголосували б на президентських виборах 37,6% опитаних.