Дональд Трамп, фото: Michael Vadon

https://racurs.ua/ua/n140153-tramp-cherez-rekordne-bezrobittya-pryzupynyv-vydachu-robochyh-viz-u-ssha.html

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Президент США Дональд Трамп до кінця року призупинив видачу деяких типів тимчасових робочих віз.

Трамп це рішення мотивував прагненням зберегти робочі місця для громадян США в умовах рекордного безробіття, спричиненого коронавірусною кризою. Про це повідомляє прес-слуба Білого дому.

У відомстві наголошують, що загальний рівень безробіття в США майже вчетверо збільшився в лютому-травні цього року.

Відповідний указ був підписаний 22 червня. Він набере чинності 24 червня.

Указ, зокрема, призупиняє видачу віз типу H1-B, які призначені для обмеженої за часом роботи висококваліфікованих фахівців. Також під заборону потрапили візи типу L-1, які застосовуються при переведенні до США співробітників фірм, котрі працюють в інших країнах.

Обмеження стосуються і візи типу H-2B, призначеної для сезонних робітників у курортній сфері та ландшафтному дизайні.

Відповідні обмеження зачеплять 525 тис. осіб, вважають експерти видання The Wall Street Journal.

Низка великих компаній, зокрема Facebook, Amazon та Microsoft, вже розкритикували це рішення Трампа стосовно віз H1-B. Вони наголошують, що близько трьох чвертей із 85 тис. віз Н1-В щороку дістається людям, які працюють у технологічній галузі, зазначає видання CNET.

Іммігранти відіграють життєво важливу роль у нашій компанії та підтримують критичну інфраструктуру нашої країни. Вони вносять свій внесок у цю країну в той момент, коли вони нам найбільше потрібні, — наголосив президент Microsoft Бред Сміт.

Нагадаємо, Трамп нещодавно вигадав нову авторську назву для COVID-19.