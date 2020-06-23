Алмазбек Атамбаєв. Фото: Xabar.uz

https://racurs.ua/ua/n140154-kolyshnogo-prezydenta-kyrgyzstanu-atambaieva-zasudyly-do-11-rokiv-v-yaznyci.html

Ракурс

Екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва засудили до 11 років і двох місяців позбавлення волі за корупцію. Такий вердикт виніс сьогодні Первомайський районний суд Бішкека.

Атамбаєва було визнано винним у корупційних діях, які були пов’язані із звільненням кримінального авторитета Азіза Батукаєва. Батукаєв шість років тому втік із Киргизстану до Чечні, повідомляє ТАСС.

Медики колонії, у якій Батукаєв відбував покарання, діагностували у ув’язненого «гострий лейкоз», що дозволило кримінальному авторитету вийти на волю.

Правоохоронні органи провели перевірки законності виходу на свободу Батукаєва, але спочатку складу злочину не виявили. Але у січні цього року слідство відновили, і серед обвинувачених у справі виявився і колишній президент Киргизстану.

Атамбаєв займав президентське крісло з 1 грудня 2011 року по 24 листопада 2017 року. Він був позбавлений недоторканності влітку 2019 року, а будинок колишнього президента був узятий штурмом. Атамбаєва було затримано.

Як раніше писав «Ракурс», екс-президенту висунули звинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу Киргизстану. Атамбаєва звинуватили в організації заворушень, загрозі представникам влади, незаконному обігу зброї, перешкоджанню слідству, захопленні заручників, вбивстві та замаху на вбивство. Колишній президент усі звинувачення заперечує і називає їх безпідставними.