Диспансер радіаційного захисту у Харкові. Фото: Софії Цвєткової

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У Харкові виник скандал через епідемію коронавірусу — з обласного диспансеру радіаційного захисту звільняються працівники.

Лікувати заражених COVID-19 пацієнтів погодилися 16 медпрацівників, багато хто звільняється з роботи. Спершу боротися з пандемією були згодні майже 70 осіб, зараз таких медиків стає все менше. Про це 23 червня повідомляє «Суспільне» із посиланням на директора диспансеру Ірину Пирогову.

На жаль, відмовилося дуже багато лікарів. Ті, які мали працювати в бригадах, 15 осіб. У нас були бригади, в яких були анестезіолог, терапевт, дві медсестри і санітарка… Від початку погодилися працювати близько 70 осіб, але зараз залишилися 15, — заявила посадовець.

Пирогова зазначила, що медики почали масово писати заяви на звільнення після того, як диспансер почав приймати інфікованих коронавірусом пацієнтів. Наразі в закладі бракує кваліфікованих працівників — щонайменше п’ятеро анестезіологів, п’ятеро терапевтів, 20−25 осіб середнього і молодшого персоналу. Це дозволить адміністрації налаштувати нормальний режим роботи, щоб медики не перевантажувались.

Наразі в медзакладі думають про те, як вирішити кадрове питання. Не виключається, що медсестрами на роботу візьмуть інтернів та випускників медичного училища. Також у диспансері спостерігається дефіцит лікарів.

Нагадаємо, на День медика президент Володимир Зеленський заявив, що додатково збільшить видатки на медицину на 8 млрд грн. За словами глави держави, з 1 вересня усім медичним працівникам буде підвищено заробітну плату на 25, 50 та 70 відсотків, залежно від їх категорії.