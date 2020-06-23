Розстріл на Житомирщині: поліція повідомила результати психіатричної експертизи убивці сімох людей, фото — BBC-Україна

https://racurs.ua/ua/n140156-rozstril-na-jytomyrschyni-policiya-povidomyla-rezultaty-psyhiatrychnoyi-ekspertyzy-ubyvci-simoh.html

Ракурс

Розстріл сімох людей у Житомирський області продовжує розслідувати поліція. Силовики отримали результати перших експертиз у справі. Одна з них засвідчила, що підозрюваний, мешканець Попільнянського району, є осудним.

21 травня Анатолій Захаренко розстріляв сімох осіб — компанію ветеранів та військовослужбовців, які приїхали на риболовлю на ставок. Вони давно приятелювали зі стрільцем, підтримували його матеріально. Суд арештував Захаренка до 20 липня без права внесення застави. Поліція призначила понад 200 експертиз у справі.

Начальник обласної поліції Житомирщини Юрій Олійник повідомив, що у крові підозрюваного алкоголю не було виявлено, комісійна судова психолого-психіатрична експертиза засвідчила: підозрюваний міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними і нині.

За своїм психічним станом чоловік не потребує застосування будь-яких примусових заходів медичного характеру, — заявив Олійник.





Слідчі працюють над кількома версіями причин конфлікту, що стався на березі ставка тієї ночі. Серед ймовірних — конфлікт через те, що Захаренко кілька років мешкав в Росії, а також не воював в АТО.