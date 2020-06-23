Володимир Омелян, фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n140157-sprava-omelyana-u-nabu-poyasnyly-chomu-vzyalysya-za-eks-ministra-dokument.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) пояснило свою позицію у справі щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

У відомстві наголошують, що Міністерство фінансів чотири рази попереджало Омеляна про порушення бюджетного законодавства у зв’язку з ухваленим екс-міністром наказом про зниження портових зборів. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Однак наказ колишній міністр видав, — додають у відомстві.

У НАБУ зазначають, що Омелян мав право видавати укази про зниження зборів, однак за винятком адміністративного збору, розмір якого визначається законом про держбюджет.

І саме цей факт став підставою для розслідування детективів, — наголошують у відомстві.

Держбюджет в результаті зниження адмінтарифу недоотримав 30,4 млн грн, зазначають у НАБУ.

Наслідки зниження Омеляном інших портових зборів не становили предмет розслідування, «а, радше, слугують додатковим аргументом», зазначають у відомстві.

У НАБУ зазначають, що зменшення зборів Омеляном у грудні 2018 року не стало чинником збільшення кількості суднозаходжень та перевантаження вантажів в українських портах протягом 2018 року.

Зрештою, це визнало і Мінінфраструктури, зафіксувавши відповідні факти у своєму звіті, — додають у відомстві.

Нагадаємо, Омелян сьогодні повідомив, що 24 червня йому обиратимуть запобіжний захід.