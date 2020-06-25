Омеляну обрали запобіжний захід у справі про зниження портових тарифів, скріншот відео

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Володимиру Омеляну, екс-міністру інфраструктури України, обрали сьогодні запобіжний захід у справі про зниження портових тарифів. Антикорупційний суд розглядав подання НАБУ, яке вимагало застосувати до Омеляна особисте зобов’язання з обмеженням його пересування по країні.

Суддя частково задовольнив це прохання — з екс-очільника Мінінфраструктури взяли особисте зобов’язання, змусили віддати закордонні паспорти, але він має право пересуватися Україною.

Цей запобіжний захід діятиме до 19 серпня.

Маємо парадокс — антикорупційний орган займається тим, що не належить до його відповідальності. Якби можна було, я б зробив и те саме — знизив би тарифи. Тим більше, що це було колегіальне рішення уряду, — прокоментував Омелян рішення ВАКС.

Він також повідомив, що справу проти нього «написали на коліні», вона має політичний контекст. Екс-міністр інфраструктури допустив, що незабаром проти нього можуть відкрити аналогічну справу через зниження зборів в аеропортах.

Кримінальне провадження щодо Омеляна відкрили через те, що він в грудні 2017 року підписав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один з них (адміністративний) є прибутковою частиною державного бюджету, тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр. Через це бюджет в 2018 році не отримав 30,4 млн грн.

Омелян повідомляв, що в 2018−19 роках завдяки цьому рішенню морська галузь продемонструвала зростання більш ніж на 20%, а рішення про зменшення портових зборів було колегіальним, його аргументували бажанням підвищити вантажообіг.