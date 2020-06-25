Відставка Авакова — у “Слузі народу” озвучили прогноз

https://racurs.ua/ua/n140286-u-sluzi-narodu-ozvuchyly-prognoz-schodo-vidstavky-avakova.html

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Відставку Арсена Авакова фракція «Слуга народу» обговорювала з президентом Володимиром Зеленським. За словами заступника голови фракції СН в парламенті Євгенії Кравчук, «слуги» разом з президентом напрацювали спільну позицію.

Разом з президентом ми прийшли до такої позиції: однаково, яке прізвище у міністра. Якщо дві третини фракції вважають, що цей міністр не справляється, то фракція ініціює відставку і голосування в залі, — розповіла Кравчук в інтерв’ю «Вести».

Разом з тим вона зазначила, зараз за відставку глави МВС «слуги» ще не зібрали достатньої кількості голосів.

Я не бачу, що за його відставку є дві третини голосів, — зазначила нардеп.

Також вона скептично оцінила можливість відставки уряду Дениса Шмигаля найближчим часом.

Під час економічної кризи і епідемії було б безвідповідально відправляти у відставку Кабмін, — резюмувала «слуга».

Нагадаємо, 6 червня президент Володимир Зеленський під час неформального спілкування з представниками ЗМІ заявив, що відставка Авакова є передчасною, оскільки він найкращий міністр внутрішніх справ.