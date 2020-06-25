Відкрити кінотеатри після карантину дозволив Кабмін — дати та умови, фото — Главком

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Відкрити кінотеатри для глядачів дозволив сьогодні Кабінет міністрів. Уряд підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і змінив постанову, якою регламентується карантин.

З 2 липня роботу кінотеатрів відновлять, але з наповненістю не більше 50%. Таке рішення 25 червня ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну.

Водночас відкривати кінотеатри чи ні вирішуватиме місцева влада відповідно до показників захворюваності, адже в Україні діє адаптивний карантин.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко припустив, що кінотеатри в Україні не зможуть відкритися, оскільки їм нічого показувати глядачам — кіновиробники перенесли більшість прем'єр й власникам кінопрокату економічно невигідно відкриватися зараз через низьку наповнюваність кінозалів.

МОЗ сьогодні оприлюднило оновлені епідеміологічні показники за кожною областю й Києвом. Відповідно до них, до послаблення карантину не готові Київ та ще 12 областей. Динаміка захворюваності в Києві, а також Київській, Одеській та Рівненській областях значно перевищує норму в 10%. На Закарпатті та в Чернівецькій області зберігається високий показник завантаженості лікарень хворими на COVID-19.

Карантин посилюватимуть у регіонах, де завантаженість ліжок в закладах охорони здоров’я складає понад 50%; середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня; коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%; показник динаміки зростання випадків COVID-19 понад 10%.

23 червня відкрити кінотеатри дозволила влада у Києві.