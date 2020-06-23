Новини Києва. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n140182-kinoteatry-muzeyi-i-baseyny-dozvolyly-vidkryty-v-kyievi-dokument.html

Ракурс

Карантин у Києві, як і в усій країні, триватиме до 31 липня, проте епідеміологічна ситуація в столиці відповідає усім нормам, встановленим Міністерством охорони здоров’я. У зв’язку з цим влада столиці сьогодні дозволила відкрити кінотеатри, музеї, басейни та інші установи.

Відповідне розпорядження № 58 від 22 червня 2020 року Київська міська державна адміністрація оприлюднила сьогодні на своєму сайті. Зокрема, тепер у Києві можуть відкритися театри, кінотеатри, музеї, розважальні центри, басейни.

Водночас залишається під забороною діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Продовжують діяти обмеження на проведення госпіталізацій і планових операцій в лікарнях, а також капремонтів житла.

Влада міста також дозволила проведення зовнішнього незалежного оцінювання та інших іспитів у групах понад 10 осіб. Також зі списку осіб, які мають дотримуватися самоізоляції, виключили людей старше 60 років.

Нагадаємо, раніше міська влада Києва дозволила барам і ресторанам приймати відвідувачів всередині закладу, а не тільки на літніх терасах, як це було раніше. Проте закладам заборонено відкривати дитячі кімнати, а банкети можна проводити тільки для максимум десяти осіб.