Негода в Одеській області. Фото: ТАСС

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Сильні зливи накрили майже всі області України. Багато регіонів пішли під воду через рекордні опади. Зокрема, постраждав і Подільський район Одеської області.

Напередодні там пройшла сильна злива, за три години випала рекордна кількість опадів. Внаслідок цього з берегів вийшла річка Великий Куяльник, частково затопленими виявилися три села — Поплавка, Качурівка і Оброчне. Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

Через паводок постраждали десятки домогосподарств, залило поля і городи, загинула худоба. Також рекордна кількість опадів розмила багато доріг і зруйнувала міст, який з'єднує Поплавку з центром Куяльницької ОТГ.

У селі Качурівка теж не обійшлося без збитків від негоди. Там підтопило близько 30 будинків. Одна з місцевих жителів розповіла, що у неї затопило город, пропали багато овочів, потонули кури і качки. У селищі працюють дві бригади рятувальників, які тільки за ранок відкачали понад 300 кубів води.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, постраждав і Роздільнянський район. Так, в селі Вакулівка підтопило сім приватних домогосподарств.

Нагадаємо, паводки стали причиною руйнувань і на Прикарпатті. Через негоду дорога державного значення Н-09 стала непроїзною. 23 червня були підтоплені 73 населених пункти, а в 11 районах затоплені 450 домогосподарств.