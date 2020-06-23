Непогода в Одесской области. Фото: ТАСС

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Сильные ливни в последние дни накрыли почти все области Украины. Многие регионы ушли под воду из-за рекордных осадков. В частности, пострадал и Подольский район Одесской области.

Накануне там прошел сильный ливень, за три часа выпало рекордное количество осадков. В результате этого из берегов вышла река Большой Куяльник, частично затопленными оказались три села — Поплавка, Качуровка и Оброчное. Об этом сообщает местное издание «Думская».

Из-за паводка пострадали десятки домохозяйств, залило поля и огороды, погиб скот. Также рекордные осадки размыли многие дороги и разрушили мост, который соединяет Поплавку с центром Куяльницкой ОТО.

В селе Качуровка тоже не обошлось без ущербов от непогоды. Там подтопило около 30 домов. Одна из местных жительниц рассказала, что у нее затопило огород, пропали многие овощи, утонули куры и утки. В поселке работают две бригады спасателей, которые только за утро откачали более 300 кубов воды.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадал и Раздельнянский район. Так, в селе Вакуловка подтопило семь частных домохозяйств.

Напомним, паводки стали причиной разрушений и на Прикарпатье. Из-за непогоды дорога государственного значения Н-09 стала непроездной. 23 июня были подтоплены 73 населенных пункта, а в 11 районах затоплены 450 домохозяйств.