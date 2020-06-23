Последствия «реставрации», фото: ABC

https://racurs.ua/n140180-kartofelnaya-madonna-v-ispanii-restavrator-isportil-lico-devy-marii-na-kopii-znamenitoy-kartiny.html

Ракурс

Копию картины «Непорочное зачатие» знаменитого испанского живописца эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо почти уничтожил реставратор мебели и других предметов, таких как зеркала, которому частный коллекционер из Валенсии поручил ее очистить.

Когда картину вернули коллекционеру, оказалось, что лицо Девы Марии полностью искажено, сообщает издание ABC.

Реставратор сделал две попытки восстановить картину, однако ни в одном из полученных результатов изображение Девы Марии не были похожими ни на оригинал, ни между собой.

В то же время полученные результаты «реставрации» были похожи на так называемого «Пушистого Иисуса» (Ecce Mono) — неудачную реставрацию фрески Ecce Homo испанского художника Элиаса Гарсиа Мартинеса в одной из испанских церквей, которая в 2012 году получила мировую славу как «худшая реставрация в истории живописи». Тогда благодаря неудачной работе реставратора Иисус на фреске стал похож на обезьяну.

Неудачную реставрацию копии «Непорочного зачатия» нью-йоркское издание The Cut недавно назвало «Картофельный Мадонной», за сходство нынешнего изображение Мадонны с распространенным овощем.

Испанские специалисты в связи с этим инцидентом выступают за введение правительственного регулирования, чтобы работы по реставрации доверяли только профессионалам.

Я не думаю, что этого человека — или этих людей — следует называть реставраторами. Давайте будем честными: это халтурщики, которые все испортили. Они уничтожают вещи, — заявил профессор Галисийской школы сохранения и восстановления культурного наследия Фернандо Каррера.

Вице-президент Профессиональной ассоциации консервативных реставраторов Испании Мария Борхе отмечает, что подобные случаи «к сожалению, случаются гораздо чаще, чем вы думаете».

Мы знаем только случаи, получившие огласку с помощью прессы или социальных сетей, но есть много ситуаций, когда в произведения вмешиваются люди, которые не имеют подготовки. Работы подвергаются такому непрофессиональному вмешательству, которое способно спровоцировать необратимые изменения, — отметил он.





Сейчас владелец картины планирует отдать ее другому специалисту, опыт которого, возможно, поможет спасти копию «Непорочного зачатия».

Напомним, в Одессе во время реставрационных работ недавно заштукатурили уникальную фреску.