Однако из фресок после «реставрации», фото: «Думская»

https://racurs.ua/n140177-v-odesse-zashtukaturili-unikalnuu-fresku-foto.html

Ракурс

В Одессе в построенном в XIX в. доме перерисовывают уникальную фреску, которая украшает арку здания, расположенного на улице Пушкина.

Ранее эту фреску вместо реставрации заштукатурили, а теперь подрядчики реставрационных работ создают «новодел», сообщает издание «Думская» со ссылкой на одесского краеведа Дмитрия Жданова.

По словам Жданова, ранее в этом здании — бывшем доходном доме Питкиса, построенном в 1881 году по проекту архитектора Альфреда Ниса, от «реставрации» уже пострадала одна из фресок — мастера замазали в ней центральную часть и изменили сюжет боковых элементов.

Тендер на реставрацию этого дома, который выиграла компания «СК-ОМЕГА», предусматривает выделение 6,18 млн грн бюджетных средств.

Напомним, во временно оккупированном Крыму во время «реставрации» повредили Бахчисарайский ханский дворец.