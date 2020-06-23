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Ракурс
Однако из фресок после «реставрации», фото: «Думская»

В Одессе заштукатурили уникальную фреску (ФОТО)

23 июн 2020, 18:30
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В Одессе в построенном в XIX в. доме перерисовывают уникальную фреску, которая украшает арку здания, расположенного на улице Пушкина.

Ранее эту фреску вместо реставрации заштукатурили, а теперь подрядчики реставрационных работ создают «новодел», сообщает издание «Думская» со ссылкой на одесского краеведа Дмитрия Жданова.

По словам Жданова, ранее в этом здании — бывшем доходном доме Питкиса, построенном в 1881 году по проекту архитектора Альфреда Ниса, от «реставрации» уже пострадала одна из фресок — мастера замазали в ней центральную часть и изменили сюжет боковых элементов.

Тендер на реставрацию этого дома, который выиграла компания «СК-ОМЕГА», предусматривает выделение 6,18 млн грн бюджетных средств.

Фреска в арке, фото: «Думская»

Однако из фресок до «реставрации», фото: «Думская»



Однако из фресок после «реставрации», фото: «Думская»

Напомним, во временно оккупированном Крыму во время «реставрации» повредили Бахчисарайский ханский дворец.

Источник: Ракурс


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