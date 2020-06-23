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Ракурс
Однак з фресок після «реставрації», фото: «Думская»

В Одесі заштукатурили унікальну фреску (ФОТО)

23 чер 2020, 18:30
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В Одесі у збудованому в XIX ст. будинку перемальовують унікальну фреску, яка прикрашає арку будівлі, розташованої на вулиці Пушкіна.

До цього цю фреску замість реставрації заштукатурили, а тепер підрядники реставраційних робіт створюють «новоріб», повідомляє видання «Думская» з посиланням на одеського краєзнавця Дмитра Жданова.

За словами Жданова, раніше у цій будівлі — колишньому прибутковому будинку Піткіса, побудованому в 1881 році за проектом архітектора Альфреда Ніса, від «реставрації» вже постраждала одна з фресок — майстри замазали в ній центральну частину і змінили сюжет бічних елементів.

Тендер на реставрацію цього будинку, який виграла компанія «СК-ОМЕГА», передбачає виділення 6,18 млн грн бюджетних коштів.

Фреска в арці, фото: «Думская»

Однак з фресок до «реставрації», фото: «Думская»



Однак з фресок після «реставрації», фото: «Думская»

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму під час «реставрації» пошкодили Бахчисарайський ханський палац.

Джерело: Ракурс


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