Однак з фресок після «реставрації», фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n140177-v-odesi-zashtukaturyly-unikalnu-fresku-foto.html

Ракурс

В Одесі у збудованому в XIX ст. будинку перемальовують унікальну фреску, яка прикрашає арку будівлі, розташованої на вулиці Пушкіна.

До цього цю фреску замість реставрації заштукатурили, а тепер підрядники реставраційних робіт створюють «новоріб», повідомляє видання «Думская» з посиланням на одеського краєзнавця Дмитра Жданова.

За словами Жданова, раніше у цій будівлі — колишньому прибутковому будинку Піткіса, побудованому в 1881 році за проектом архітектора Альфреда Ніса, від «реставрації» вже постраждала одна з фресок — майстри замазали в ній центральну частину і змінили сюжет бічних елементів.

Тендер на реставрацію цього будинку, який виграла компанія «СК-ОМЕГА», передбачає виділення 6,18 млн грн бюджетних коштів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму під час «реставрації» пошкодили Бахчисарайський ханський палац.