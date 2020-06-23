Новак Джокович. Фото: Чемпіонат

https://racurs.ua/ua/n140176-persha-raketka-svitu-novak-djokovych-pidchepyv-koronavirus.html

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Коронавірус у світі став своєрідним «великим зрівнювачем», адже будь-яка людина ризикує інфікуватися. Не уникнув цієї долі і сербський тенісист Новак Джокович, який є першою ракеткою світу. Спортсмен разом із сім'єю і командою зробив тест на коронавірус після повернення із турніру, який проходив у Белграді та Задарі.

Результати тестів Джоковича і його дружини Олени виявилися позитивними. У дітей тенісиста коронавірус не виявлено. Про зараження Джоковича повідомив у Twitter спортивний коментатор Хосе Моргадо.

Тенісист заявив, що турнір було організовано, коли коронавірус пішов на спад, але хвороба виявилася підступною і тепер йому доведеться звикати до нової реальності.

Джокович висловив надію, що коронавірус не зашкодить нічийому здоров’ю і все закінчиться добре. Тенісист відправився на двотижневу самоізоляцію, а через п’ять днів він зробить повторний тест.

Наразі у Джоковича немає ніяких симптомів коронавірусу.