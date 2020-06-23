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Ракурс
Новак Джокович. Фото: Чемпионат

Коронавирус настиг первую ракетку мира Новака Джоковича

23 июн 2020, 18:17
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Коронавирус в мире стал своеобразным «великим уравнителем», ведь любой человек подвержен риску инфицирования. Не избежал этой участи и сербский теннисист Новак Джокович, который является первой ракеткой мира. Спортсмен вместе с семьей и командой сделал тест на коронавирус после возвращения из турнира, который проходил в Белграде и Задаре.

Результаты тестов Джоковича и его супруги Елены оказались положительными. У детей теннисиста коронавирус не обнаружили. О заражении Джоковича сообщил в Twitter спортивный комментатор Хосе Моргадо.

Скриншот поста Хосе Моргадо в Twitter

Теннисист заявил, что турнир был организован, когда коронавирус пошел на спад, но болезнь оказалась коварной и теперь ему придется привыкать к новой реальности.



Джокович выразил надежду, что коронавирус не навредит ничьему здоровью и все закончится хорошо. Теннисист отправился на двухнедельную самоизоляцию и через пять дней он сделает повторный тест.

В настоящее время у Джоковича нет никаких симптомов коронавируса.

Источник: Ракурс


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