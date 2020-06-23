Закон о люстрации. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n140175-pomilovat-chinovnikov-yanukovicha-i-lustrirovat-kommunistov-kak-kadry-zelenskogo-predlagaut.html

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Закон о люстрации сегодня рассматривали в Конституционном суде Украины (КСУ). Суд рассматривал конституционность норм закона «Об очищении власти». В заседании участвовали представители Офиса президента, Кабмина, Верховного суда.

Многие чиновники в рамках этого заседания высказали свое мнение о законе о люстрации. В частности, представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что люстрация в Украине необходима. По его мнению, уже давно надо было отстранить от власти членов пророссийской «Коммунистической партии». Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

По его мнению, именно представители «Коммунистической партии» способствовали узурпации власти Виктором Януковичем, что привело к трагическим событиям в 2013—2014 годах.

Это те люди, которые были выходцами из тоталитарного советского режима, хотели «сильной руки» и не были устранены в свое время от власти, что и имело следствием эти события 2013−2014 годов, — отметил Вениславский.

Он также подчеркнул, что механизм люстрации не противоречит позиции Венецианской комиссии и Европейского суда по правам человека. Более того, закон «Об очищении власти» нужен для «защиты молодой демократии».

Тем временем министр юстиции Денис Малюська не согласился с Вениславским. По его мнению, коммунисты уже не представляют угрозу для демократии Украины.

Он также поделил чиновников, попавших под люстрацию, на несколько категорий:

члены «Коммунистической партии». Но он считает, что эту категорию нужно убрать из закона, так как с тех пор прошло много лет и применение данного механизма к ним неактуально;

топ-чиновники времен Януковича — члены правительства, Администрации президента. Именно они, по мнению Малюськи, должны попасть под люстрацию.

Он также считает, что некоторых чиновников времен Януковича можно вернуть к власти — в том случае, если эти госслужащие не совершали каких-либо действий, направленных на нарушение прав и свобод граждан. Но каждый такой случай нужно рассматривать индивидуально.

Сейчас в люстрационном реестре Минюста находится 884 человека.

Напомним, Конституционный суд Украины 3 марта не смог принять решение по поводу конституционности закона «Об очищении власти».