Помиловать чиновников Януковича и люстрировать коммунистов — как кадры Зеленского предлагают очищать властьhttps://racurs.ua/n140175-pomilovat-chinovnikov-yanukovicha-i-lustrirovat-kommunistov-kak-kadry-zelenskogo-predlagaut.htmlРакурс
Закон о люстрации сегодня рассматривали в Конституционном суде Украины (КСУ). Суд рассматривал конституционность норм закона «Об очищении власти». В заседании участвовали представители Офиса президента, Кабмина, Верховного суда.
Многие чиновники в рамках этого заседания высказали свое мнение о законе о люстрации. В частности, представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что люстрация в Украине необходима. По его мнению, уже давно надо было отстранить от власти членов пророссийской «Коммунистической партии». Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
По его мнению, именно представители «Коммунистической партии» способствовали узурпации власти Виктором Януковичем, что привело к трагическим событиям в 2013—2014 годах.
Это те люди, которые были выходцами из тоталитарного советского режима, хотели «сильной руки» и не были устранены в свое время от власти, что и имело следствием эти события 2013−2014 годов, — отметил Вениславский.
Он также подчеркнул, что механизм люстрации не противоречит позиции Венецианской комиссии и Европейского суда по правам человека. Более того, закон «Об очищении власти» нужен для «защиты молодой демократии».
Тем временем министр юстиции Денис Малюська не согласился с Вениславским. По его мнению, коммунисты уже не представляют угрозу для демократии Украины.
Он также поделил чиновников, попавших под люстрацию, на несколько категорий:
- члены «Коммунистической партии». Но он считает, что эту категорию нужно убрать из закона, так как с тех пор прошло много лет и применение данного механизма к ним неактуально;
- топ-чиновники времен Януковича — члены правительства, Администрации президента. Именно они, по мнению Малюськи, должны попасть под люстрацию.
Он также считает, что некоторых чиновников времен Януковича можно вернуть к власти — в том случае, если эти госслужащие не совершали каких-либо действий, направленных на нарушение прав и свобод граждан. Но каждый такой случай нужно рассматривать индивидуально.
Сейчас в люстрационном реестре Минюста находится 884 человека.
Напомним, Конституционный суд Украины 3 марта не смог принять решение по поводу конституционности закона «Об очищении власти».