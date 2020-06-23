Кафе и ресторанам в Киеве разрешили работать в обычном режиме, фото — ЛБ

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Смягчение карантина произошло в Киеве. Столичным заведениям общественного питания разрешили работать в обычном режиме, а именно — принимать посетителей и в помещениях.

Соответствующее распоряжение № 886 Киевская городская государственная администрация опубликовала сегодня на своем сайте. В частности, в нескольких пунктах речь идет о требованиях по поводу работы заведений общественного питания, среди которых описаны и правила работы заведений внутри помещений.

Пока заведениям запрещено открывать детские комнаты, а банкеты можно проводить только для не более десяти человек. Запрещено готовить пищу на открытых кухнях и открывать буфеты самообслуживания.

Посетители могут войти в заведение только в сопровождении персонала. Людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ пускать не будут. Бары и рестораны должны установить антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца, проводить влажную уборку на кухне и летних площадках. Использованные маски и перчатки надо собирать отдельно.

Все работники должны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.

В понедельник Киев попал в перечень регионов, которые соответствовали критериям ослабления карантина. Ранее в столице заведения могли принимать посетителей только на летних террасах или получать заказы «на вынос».